استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط عصابة سرقة مواتير المياه بالسيدة زينب

كتب سليم على

استدعت نيابة السيدة زينب، ضابط التحريات المسئول عن ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بدائرة القسم، لسؤاله حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بمنطقة السيدة زينب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقية بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة موتور المياه الخاص بالعقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات توصلت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات.

وأضافا بقيامهما بإرتكاب 6 حوادث سرقة مواتير مياه، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل مخزن خردة خاص بأحدهما كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.