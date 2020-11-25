استدعاء ضابط التحريات حول إلقاء عامل زوجته من شرفة شقتها بسبب خيانتها

كريم صبحى

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة، استدعاء ضابط التحريات لسؤاله عما جاء بتحرياته عن قيام عامل بإلقاء زوجته من شرفة شقتها، حيث أنهى عامل حياة زوجته ربة منزل فى منطقة المرج، بعد أن عاد مبكراً من عمله وضبطها عارية بين أحضان عشيقها "سائق" داخل غرفة نومهما، فانهال عليها بالضرب، مما أدى إلى سقوطها من شرفة الشقة بالطابق السابع ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال، إثر إصابتها بكسور وكدمات فى مختلف أنحاء جسدها، وألقى القبض على المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقعة للانتقام لشرفه.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها كدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة. وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ألقاها من شرفة الشقة بالطابق السابع بعد ضبطها عارية فى وضع مخل داخل الشقة، رفقة عشيقها "سائق".

وأضافت التحريات، أن المتهم تعدى على المجنى عليها بالضرب المبرح عقب ضبطهما عارية فى أحضان عشيقها على سرير نومهما، ثم ألقاها من شرفة الشقة انتقاما لشرفه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاماً لشرفة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.