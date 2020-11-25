ارتفاع منسوب مياه الأمطار على كورنيش الإسكندرية وكثافات مرورية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد طريق الكورنيش بالإسكندرية بمنطقة كامبشيزار والشاطبى ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الشارع، مما أدى إلى صعوبة حركة السيارات وسط الأمطار الغزيرة.

وشهدت محافظة الإسكندرية حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار بعد اعتدال حاله الطقس لساعات قليلة ضمن موجه الطقس السيئ التى تجتاح المحافظة.

وشهدت محافظة الإسكندرية أمطار رعدية غزيرة منذ قليل فى بداية نوة قاسم التى تتعرض لها المحافظة.

وكان قد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب "، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتى نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التى من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية غدا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية: التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق والطب البيطرى والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والرى.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.



ارتفاع منسوب مياه الأمطار على الكورنيش



كثافات مرورية بكورنيش الإسكندرية كثافات مرورية بكورنيش الإسكندرية



إرتفاع منسوب مياه الأمطار