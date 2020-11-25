ارتفاع بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 25.5 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء هبوط معظم مؤشرات بورصة الكويت، فيما صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.61% رابحاً 52.62 نقطة ليغلق عند مستوى 8688.76 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.57% رابحاً 13.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2413.20 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 335.71 مليار درهم، وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.85% رابحاً 41.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4989.128 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 993 مليون درهم ليغلق عند مستوى 721.794 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 2.6 مليار درهم.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% رابحاً 52.62 نقطة ليغلق عند مستوى 8688.76 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.03% رابحاً 594.45 نقطة ليغلق عند مستوى 20241.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 533.9 مليون سهم بقيمة 14 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.57%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.22%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.21%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.90%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.83%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.67%.

وقفز 99 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أبومعطي" بنسبة 10%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 9.92%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 9.91%، فيما تراجع 89 سهماً على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 4.19%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 3.72%، ثم سهم "شمس" بنسبة 3.11%، فيما تصدر سهم "أبومعطي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 637.3 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.57% رابحاً 13.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2413.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 436.5 مليون سهم محققة ما قيمته 440.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6147 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.57%.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.32%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.84%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.4 مليون ورقة بقيمة 80.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.92%.

بورصة أبوظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.85% رابحاً 41.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4989.128 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 993 مليون درهم ليغلق عند مستوى 721.794 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 105.9 مليون سهم، بقيمة 438.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 3251 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.32%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.93%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة 0.30%، 0.15%، على التوالي.

وارتفع 16 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 14.89%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 11.68%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.76%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 4.93%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.08%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 1.35%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 125.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 4.07%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحاً 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1461.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيممة 915.1 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 6.20% مدفوعاً بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 2.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 7.69%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.37%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.96% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.70%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.31% بضغوط هبوط سهم شركة إنوفست بنسبة 6.98%، وهبطت أسهم شركة زين البحرين، شركة استيراد الاستثمارية، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.87%، 1.36%، 0.84%، على التوالي.

بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% خاسراً 12.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5560.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% خاسراً 26.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6153.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% رابحاً 15.48 نقطة ليغلق عند مستوى 4384.25 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.2% خاسراً 8.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4471.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 158.5 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.60%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.05%.

وجاء سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 45.65%، يليه سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 14.14%، ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.22% يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 6.33%، ثم سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 6.32%.