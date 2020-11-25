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"ادرس فى مصر".. إدارة الوافدين بالتعليم العالى تبرز كليات جامعة الزقازيق

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:00 ص
"ادرس فى مصر".. إدارة الوافدين بالتعليم العالى تبرز كليات جامعة الزقازيق وزارة التعليم العالى
كتب محسن البديوى

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تواصل إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إطلاق مبادرة اعرف جامعات مصر، لدعوة الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.

كان من بين هذه الجامعات، جامعة الزقازيق التى تعتبر سابع جامعة مصرية من حيث تاريخ إنشائها، موضحة أن الجامعة خطت خطوات واسعة في جميع المجالات مواكبة بذلك العصر الحديث.

وذكرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الجامعة قد اختارت شعارًا لها صورة الزعيم الوطنى الكبير أحمد عرابى ابن الشرقية، الذى وقف شامخًا أمام الاستعمار الغاشم مناديًا بحرية مصرنا العزيزة.

كما أشارت إلى أن جامعة الزقازيق مكونة من الكليات الست لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق، وهي كليات الزراعة والتجارة والطب البيطري والطب البشري والتربية والعلوم.

كانت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن استمرارها فى استقبال الطلاب الوافدين للدراسة في مصر حتى يوم 30 نوفمبر المقبل.

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