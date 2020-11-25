اتحاد الصناعات وغرفة الملابس يوقعان مذكرة مع صندوق الأمم المتحدة

كتب – إسلام سعيد

وقع اتحاد الصناعات بروتوكولاً ثلاثياً بين الاتحاد وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث يهدف البروتوكول للارتقاء بمعدلات تشغيل النساء وذوى الاحتياجات الخاصة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة بمحافظات القليوبية والفيوم وبني سويف.

وقال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد، إن الاتحاد يسعي للتواصل مع كافة الجهات والوزارات والهيئات الدولية المعتمدة والتنسيق معها للنهوض بالمؤشرات الاقتصادية ورفع معدلات الانتاج القومي المحلي وتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكاروتقديم عدد من البرامج التدريبية للشباب والنساء وذوى القدرات الخاصة بالإضافة إلى الرعاية الصحية الكاملة للمتدربين وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للجميع سواء فى المصانع التابعة لأعضاء الإتحاد أو بإنشاء مشروعات متناهية الصغر لهم.

وقال الدكتور محمد عبد السلام ، رئيس غرفة الملابس الجاهزة ، إن قطاع صناعات الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات القادرة علي توفير فرص عمل للنساء نظرا لطبيعتها المتوافقة مع ظروفهم المعيشية، موضحا أن 70% من العمالة في القطاع من السيدات، واللاتي نجحن بفضل تلك الوظائف في إعالة اسرهن .والغرفة تسعي الي توفير فرص عمل بالقطاع في 5 محافظات اخري بالاضافة الي المحافظات التي يشملها البروتوكول الحالي كما نعمل ايضا علي رفع كفاءة العاملين بالقطاع وتوفير التاهيل العلمي والعملي لزيادة الكفاءة والانتاج .

وصرح الدكتور ألكسندر ساشا بوديروزا، ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان في مصرعلى ان البروتوكول يسعي إلى إعداد النساء والفتيات خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 30 عامًا للتوظيف، من خلال برامج تدريب نظري وعملي بالإضافة إلى زيادة وعيهن بالصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي كما يعمل الصندوق علي تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجية السكانية الوطنية .