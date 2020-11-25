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إعلام عراقى: هجوم مسلح يستهدف ناشطين عراقيين شرق بغداد وإصابة أحدهما

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:55 م
إعلام عراقى: هجوم مسلح يستهدف ناشطين عراقيين شرق بغداد وإصابة أحدهما الشرطة العراقية - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام عراقى تأكيده حدوث هجوم مسلح يستهدف ناشطين عراقيين شرق بغداد وإصابة أحدهما. وفى وقت سابق، أعلنت قيادة عمليات الأنبار في العراق ، اعتقال الإرهابيين الذين اغتالوا فرد المرور في الكرمة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه بعملية أمنية مباغته تم اعتقال المجموعة الإرهابية التي تتكون من أربعة إرهابيين وقامت بقتل الشهيد فرد المرور أحمد خلف جاسم في قضاء الكرمة والذي تم اغتياله قبل ثلاث أيام".

 


العراق

الإرهاب

بغداد

الشرطة العراقية

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