إعلام المنيا ينظم ندوة عن "تنظيم الأسرة" اليوم

المنيا -حسن عبد الغفار

ينظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا (إدارة المرأة والأمومة والطفولة) ندوة إعلامية بعنوان أهمية تنظيم الأسرة ويحاضر فيها الدكتور أسماء جمال رفاعى مسئول بالثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الوحدة المحلية لقرية البرجاية بالمنيا.

وكان المركز نظم ندوة إعلامية موسعة بعنوان "الغذاء الصحى وأثره على الصحة الإنجابية " بقاعة الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين بالمنيا.

وأشار ولاء الدين أحمد رجائى مسئول بإدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة إلى الأهمية الكبيرة للغذاء الصحى للصحة الإنجابية والسلامة العقلية والنفسية والجسدية والفكرية والاجتماعية سواء للمرأة أو لصحة أطفالها حيث وضحت مجموعة من النصائح لجعل الطعام صحياً وأكثر فائدة للجسم مثل التنوع فى الأطعمة وعدم التركيز على تناول صنف واحد من الطعام.

كما أوضح ضرورة تنظيم وجبات الطعام بحيث يتم تقسيمها إلى 5 وجبات منها 3وجبات رئيسية ويجب أن تكون الأغذية التى يتم تناولها متوازنة بحيث لا تميل الفتاة إلى تناول صنف واحد أكثر من الأصناف الأخرى والاعتدال فى تناول الأطعمة وعدم الإفراط فيها والامتناع أو التقليل من تناول بعض الأغذية كالأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والأملاح.

وأكد على أهمية الماء لجسم الفتاة لذا يجب إدراجه ضمن النظام الغذائى المتبع وحتى يستفيد الجسم من الطعام لا بد من احتوائه على جميع العناصر الغذائية الضرورية مؤكداً أهمية البروتينات الموجودة فى الغذاء على بناء الخلايا وتجديد الخلايا التالفة منها وبناء العضلات ويدخل الكالسيوم والفسفور فى بناء العظام والأسنان فالطعام الصحى يعمل على تقوية الجهاز المناعى وتحسين قدرات المخ وبالتالى زيادة التركيز والقدرات الإدراكية وتقوية الذاكرة فى جسم الأم وأطفالها.