إعدام 2 طن أرز و سكر غير صالح للاستخدام الادمى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالاسكندرية فى بيان صادر اليوم، أنه تم إعدام طن أرز وطن سكر غير صالح للاستخدام الآدمي وذلك فى اطار متابعة المحاضر التى تحرر و تنفيذا لقرارات النيابة و نتيجة التحاليل الصادرة لها.

من جهة أخرى قامت اليوم إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة سليمان الطيب مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بالاشتراك مع إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى و متابعة ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ،بشن حملة الإدارة بالمرور والتفتيش على الأنشطة التموينية المختلفة بمنطقة العجمى للاطمئنان على عمل المخابز والمجمعات الاستهلاكية و البقالين ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات و التى أسفرت عن تحرير محضر نقص وزن لأحد المخابز المخالفة ، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية لأحد المخابز المخالفة، محضرين عدم حمل شهادات صحية ، محضرين عدم إعلان عن الأسعار.

وفى مجال متابعة المحاضر التى تحرر وتنفيذا لقرارات النيابة و نتيجة التحاليل الصادرة لها تم إعدام طن أرز وطن سكر غير صالح للأستخدام الأدمي.

يأتى ذلك فى ظل ما تتعرض له محافظة الإسكندرية من طقس سيئ و استمرارا لمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية لإدارة الأزمة و تحت قيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة بالاسكندرية.