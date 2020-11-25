اليوم السابع
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خالد صلاح
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إعدام 2 طن أرز و سكر غير صالح للاستخدام الادمى بالإسكندرية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:21 م
إعدام 2 طن أرز و سكر غير صالح للاستخدام الادمى بالإسكندرية جانب من الحملات
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالاسكندرية فى بيان صادر اليوم، أنه تم إعدام طن أرز وطن سكر غير صالح للاستخدام الآدمي وذلك فى اطار متابعة المحاضر التى تحرر و  تنفيذا لقرارات النيابة و نتيجة التحاليل الصادرة لها.

من جهة أخرى قامت اليوم إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة سليمان الطيب مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بالاشتراك مع إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى و متابعة ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ،بشن حملة الإدارة بالمرور والتفتيش على الأنشطة التموينية المختلفة بمنطقة العجمى للاطمئنان على عمل المخابز والمجمعات الاستهلاكية و البقالين ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات و التى أسفرت عن تحرير محضر نقص وزن لأحد المخابز المخالفة ، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية لأحد المخابز المخالفة، محضرين عدم حمل شهادات صحية ، محضرين عدم إعلان عن الأسعار.

وفى مجال متابعة المحاضر التى تحرر وتنفيذا لقرارات النيابة و نتيجة التحاليل الصادرة لها تم إعدام  طن أرز وطن سكر غير صالح للأستخدام الأدمي.

يأتى ذلك فى ظل ما تتعرض له محافظة الإسكندرية من طقس سيئ و استمرارا لمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية لإدارة الأزمة و تحت قيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة بالاسكندرية.

 


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