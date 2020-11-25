إضاءة مبنى القومى للمرأة بالبرتقالى ضمن حملة كونى المناهضة للعنف ضد المرأة

كتب محمود راغب

أضاء المجلس القومى للمراة مساء اليوم مبناه الرئيسى باللون البرتقالى وذلك للعام الثالث على التوالى تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذى يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام ، و بدء فعاليات حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتى يطلقها المجلس هذا العام تحت شعار كونى وتستمر حتى 10 ديسمبر.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس انه قد تم اضاءة مقر المجلس الرئيسي باللون البرتقالى فى هذا اليوم تضامنا مع النساء والفتيات فى جميع انحاء العالم، ودعما لمناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة فى العالم بأسره.

وأكدت رئيسة المجلس على ان مصر لديها رؤية واضحة وخطوات جادة تم اتخاذها لمكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة على وجود دعم قوى ودائم للمرأة المصرية من قبل القيادة السياسية، وايمان راسخ بحماية فتيات ونساء مصر،

وتاكيد السيد الرئيس الدائم بان سيدات مصر لهن حقوقاً إنسانية لا يمكن المساس بها.

يذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، وتهدف الى رفع الوعي وخلق رأى عام واعى ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة .