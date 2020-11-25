إزالة 159 باكية بسوق الجمعة ونقل الباعة لسوق التونسى الجديد بالقاهرة.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن اليوم الثانى لإزالة سوق التونسى القديم -سوق الجمعة- شهد إزالة 96 باكية وتم تسكينهم بالسوق الجديد بالبساتين ليصل إجمالى ما تم إزالته إلى 159 باكية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتخلص من الأسواق العشوائية، وحماية المترددين علي هذه الأسواق.

وأشرفت نائب المحافظ على أعمال الإزالة بحضور اللواء عارف عبد العزيز رئيس حى الخليفة والمهندس عادل عبد الظاهر رئيس حى المعادى واللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية والقيادات التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والإدارات المعاونة، ويتم استكمال الأعمال .

وسوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ 5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى .

ويتكون السوق من 5 مباني تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه ، وتضم 324 محلا تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والادوات الصحية ، بالاضافة الى 124 محل سيضمهم سوق الخردة .

وروعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم ، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ ، و تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى و الاوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة .

والسوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات و يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الادارية .