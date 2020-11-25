إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة حقائب السيدات فى المطرية

كتب ـ كريم صبحى

قررت نيابة المطرية، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين (بإسلوب الخطف) باستخدام الدراجة البخارية بمنطقة المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغا من ( ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصبن يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها متعلقاتها الشخصية ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما سلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين (بإسلوب الخطف) بإستخدام الدراجة البخارية.

كما أقرا بارتكابهم (3 حوادث سرقة) بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.