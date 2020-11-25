أول تعليق لمدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الحاصلة على جائزة أفضل موظفة حكومية

ماجد تمراز

قالت المهندسة نهى أحمد السيد، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالإسكندرية، إنها كانت تتوقع فوزها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية تكليلا لمجهوداتها.

وأشارت المهندسة نهى أحمد السيد، خلال لقائها عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، إلى أنها كانت تتعرضت لصعوبات كبيرة منذ ثورة 2011، ولكنها استطاعت مع فريق عملها أن تحقق ذلك النجح، وأن تتميز في المجال الذي تعمل به، لافتة إلى أن لديها فريق عمل مكون من 30 موظفا.

وأوضحت أن خطوتها القادمة هي التعلم المستمر والحصول على الدكتوراة في مجال الحكومة الإلكترونية، خاصة أن الإدارة اخذت أكثر من جائزة للتميز.

وأضافت: أن أول تهنئة جاءت لها من وزارة التخطيط، وفريق العمل من التميز الحكومي المصري بالوزارة، موضحة أن الجائزة كان المفترض أن تكون في شهر أبريل، ولكن بسبب فيروس كورونا تم تغيير موعدها.