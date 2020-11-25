اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:39 ص
أمن المنافذ يضبط 4 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع) ، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الدوائية المخُدرة تم ضبط عدد (2) قضية.

ونجحت الجهود فى مجال الأمن العام في ضبط عدد (29) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون                                 تصريح - مخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1462) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (156) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 


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