أمن القليوبية يضبط دجالا حاول التعدى جنسيا على سيدة لتحقيق حلم الحمل

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط "دجال" بإحدى قرى مركز بنها، بتهمة محاولة التعدي على سيدة جنسيا بحجة محاولة إخراج الجن من جسدها حتى تستطيع الحمل من زوجها، وطلب منها مقابلته في أحد الأماكن ومعها مبلغ 3 آلاف جنيه يحصل عليهم قبل أن يمارس معها الجنس ويخرج الجن.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها، بلاغا من ربة منزل قالت فيه إنها تعرفت على "دجال" بإحدى قرى المركز عن طريق إحدى السيدات بعد أن علمت الأخيرة أنها تعاني من عدم الإنجاب وأقنعتها بالذهاب إلى أحد الدجالين ويدعى "الشيخ هلال"، وقالت إنه "شيخ مبروك" وسيساعدها على الإنجاب.

أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن، وتوصلت تحريات اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، إلى أن الضحية متزوجة منذ فترة كبيرة وذهبت للعديد من الأطباء، وأكدوا لها أنها لا تعاني من أي أمراض تمنعها من الحمل فتقابلت مع إحدى السيدات في مدينة بنها وأقنعتها أنها "معمول لها عمل سحري"، وعليها أن تذهب إلى "الشيخ هلال" في إحدى القرى.

وقالت المجني عليها في أقوالها إنها بالفعل ذهبت إليه ونجح في إقناعها بأنها "ملبوسة بجن"، وهو السبب في أنها لم تحمل من زوجها، مشيرة إلى أنها جلست معه أكثر من مرة استطاع خلال هذه المرات، أن يحصل منها على 12 ألف جنيه، بحجة أنه يحاول إخراج الجن من جسدها.

وأضافت أنه في آخر مرة قال لها إن الطريقة الوحيدة لكي يخرج هذا الجن، هو ممارسة معها الجنس بذلك تستطيع أن تحمل من زوجها، إضافة إلى ذلك طلب منها تحضر معها 3 آلاف جنيه، فشكت في أمره وتوجهت إلى مركز شرطة بنها وقدمت بلاغا ضده.

وعلى الفور تم إعداد كمين للمتهم حيث تم مراقبة المبلغة أثناء ذهابها إليه في المكان المتفق عليه وعقب دخولها المكان، داهمت قوة أمنيه المكان وألقي القبض على المتهم وتم اصطحابه الى مركز شرطة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.