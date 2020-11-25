اليوم السابع
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أمطار غزيرة في الإسكندرية و الأجهزة التنفيذية تعمل على صرف المياه.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:50 ص
أمطار غزيرة في الإسكندرية و الأجهزة التنفيذية تعمل على صرف المياه.. صور تصريف مياه الأمطار
الاسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء، وكثفت الأجهزة التنفيذية والصرف الصحى أعمال تصريف مياه الأمطار. وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة اليوم بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب"، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية أجازة، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية اليوم، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية : التربية و التعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري ويستثنى من ذلك،القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى ، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.

وكان عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعا عاجلا بحضور ممثلى شركة الصرف الصحى والمياه ورؤساء الأحياء والجهات الأمنية لاستعراض خريطة العمل الجديدة للتعامل مع بؤر تراكمات مياه الأمطار والمعروفة بالمناطق الساخنة بالإسكندرية خلال النوة القادمة، وموسم الأمطار، وذلك عقب تخصيص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، 300 مليون جنيه كحل عاجل لأزمة مياه الامطار التى تتعرض لها الإسكندرية فى النوات .

 

الامطار بالشوارع
الامطار بالشوارع

 

تصريف مياه الامطار
تصريف مياه الامطار

 

شركه الصرف تتعامل مع مياه الامطار
شركه الصرف تتعامل مع مياه الامطار

 

شفط المياه
شفط المياه

 

غرق الشوارع بمياه الامطار
غرق الشوارع بمياه الامطار

 

 


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