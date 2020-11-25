اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:18 م
خالد صلاح
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أمريكا تسجل 2000 وفاة بكورونا يوميا فى أعلى حصيلة والمستشفيات تكتظ بالمصابين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:12 م
أمريكا تسجل 2000 وفاة بكورونا يوميا فى أعلى حصيلة والمستشفيات تكتظ بالمصابين اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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تجاوزت الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الألفين لأول مرة منذ مايو حيث تكدست المستشفيات فى أنحاء البلاد بالفعل مما ينذر بزيادة مرتقبة فى الوفيات حيث تلقى جائحة كوفيد-19 بظلالها على موسم العطلات.

 

وسجلت حصيلة الوفيات 2157 أمس الثلاثاء بمعدل وفاة كل 40 ثانية فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفا، ويقول خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لتحدى ملايين الأمريكيين التحذيرات والسفر لعطلة عيد الشكر يوم الخميس.

 

وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 أمس الثلاثاء 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق، ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للعقار الذى تنتجه شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 فى العاشر من ديسمبر.

 

وتعهد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه فى 20 يناير  وسيلقى كلمة بهذا الشأن اليوم الأربعاء.

 

 


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