اليوم السابع
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ألمانيا تستعد لتمديد الإغلاق الجزئي حتى ديسمبر المقبل بسبب كورونا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:18 م
ألمانيا تستعد لتمديد الإغلاق الجزئي حتى ديسمبر المقبل بسبب كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع روسيا اليوم، أن ألمانيا تستعد لتمديد الإغلاق الجزئي حتى شهر ديسمبر المقبل، بعد إعادة فرض القيود بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب "أسوشيتد برس".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الإغلاق الجزئي الذي أعلن عنه في 2 نوفبر الحالي، أعاد إغلاق الحانات والأماكن الرياضية والمطاعم والنوادي الليلية، لكنه استثنى المدارس وصالونات الحلاقة ومتاجر التجزئة، على عكس الإغلاق الأول في الربيع.

ومن المتوقع أن يقترح المسؤولون قيودا أكثر مرونة لموسم عيد الميلاد والسماح بزيارات عائلية محدودة، فيما يطالب المحافظون بفرض قواعد أكثر صرامة.

 

 


المانيا

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