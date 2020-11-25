اليوم السابع
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خالد صلاح
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ألغام الحوثى تقتل وتصيب 20 مدنياً خلال أسبوع بمحافظة الجوف اليمنية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:00 ص
ألغام الحوثى تقتل وتصيب 20 مدنياً خلال أسبوع بمحافظة الجوف اليمنية عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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أكدت لجنة الحقوق والإعلام التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الجوف اليمنية، أن الألغام التى زرعتها ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران تسببت فى مصرع وإصابة 20 مدنياً خلال الأسبوع الماضى بالمحافظة.

وأوضحت اللجنة - فى بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم الثلاثاء - أن الألغام التى زرعتها الميليشيات فى المناطق الزراعية فى مديريتى الحزم وخب الشعف بالمحافظة، أدت إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم إمرأة وإصابة 17 آخرين بينهم 3 أطفال و12 امرأة وأضرت بثلاث مركبات شخصية للمواطنين.

وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال والانتهاكات تتنافى مع المعاهدات والأعراف الأخلاقية المحلية والدولية كافة، مطالباً المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان الضغط على ميليشيا الحوثى بسرعة نزع الألغام التى زرعتها فى عدد من المناطق وتقديم جميع المنتهكين للعدالة الدولية.

 


ألغام الحوثى

الجوف اليمنية

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