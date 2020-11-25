اليوم السابع
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خالد صلاح
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أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:27 ص
أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 18633 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 961320 إصابة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفع 410 ليصل الإجمالي إلى 14771 وفاة.

وكان قد ناشد رؤساء حكومات الولايات الألمانية المواطنيًن القيام بعزل ذاتي منزلي لعدة أيام، قدر الإمكان، قبيل أيام الاحتفالات بعيد الميلاد، لمنع انتشار أكبر لفيروس كورونا، يأتي ذلك قبيل اجتماع مع ميركل لإقرار خطة جديدة.

 
 

 


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