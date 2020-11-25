أكثر من نصف الأشخاص فوق سن الخمسين يرغبون فى تلقى لقاح كورونا

كتبت فاطمة خليل

أكد الاستطلاع الوطني حول الشيخوخة الصحية من جامعة ميتشيجان الأمريكية أن 58٪ من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 80 عامًا من المرجح جدًا أن يحصلوا على التطعيم للوقاية من كوورونا، وارتفع هذا الرقم إلى 66٪ عندما طرح فريق الاستطلاع السؤال بطريقة مختلفة: قال 20٪ إنهم يريدون التطعيم فورًا عندما تصبح اللقاحات متاحة، لكن 46٪ قالوا إنهم يفضلون انتظار الآخرين حتى يتم تطعيمهم أولاً قبل القيام بذلك بأنفسهم.





وبحسب موقع "نيوز ميديكال " كانت النساء، والأشخاص ذوي البشرة السمراء، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا، وذوي الدخل المنخفض ومستويات التعليم الأقل عرضة للقول إنهم يسعون للحصول على التطعيم بشكل عام.

قال 40٪ فقط من كبار السن من ذوي البشرة السمراء، و 51٪ من ذوي الأصول الأسبانية، إنهم إلى حد ما أو من المرجح جدًا أن يحصلوا على التطعيم ، على الرغم من خطر دخول المستشفى والوفاة لأعضاء هذه المجموعات إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

كان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وذوي البشرة البيضاء والرجال ، وذوي المستويات التعليمية الأعلى أكثر عرضة من غيرهم للقول إنهم يرغبون في الحصول على التطعيم على الفور وقال ربع المستجيبين أنهم سيفكرون في المشاركة في تجربة إكلينيكية للقاح.

تأتي النتائج الجديدة من استطلاع تم إجراؤه في أكتوبر لمعهد UM's لسياسة الرعاية الصحية والابتكار، بدعم من AARP و جامعة ميتشيجان استند الاستطلاع إلى إجابات عينة وطنية من أكثر من 2000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 50 و 80.

وقال بريتي مالاني، مدير الاستطلاع وأخصائي أمراض الشيخوخة والأمراض المعدية، بجامعة ميشيجان "ستكون اللقاحات الفعالة ضرورية للسيطرة على هذا الوباء والوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات الناجمة عن COVID-19 ، خاصة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من مشاكل صحية أساسية. "

وأضاف "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى وجود حاجة قوية للتواصل بشكل فعال وشفاف حول مدى جودة عمل اللقاحات ، والضمانات المضمنة لحماية سلامة المتلقين ، وأهمية الصحة العامة للتطعيم على نطاق واسع بدءًا من المجموعات ذات الأولوية".

يشير الاستطلاع إلى أن نشر الخبر حول فعالية كل لقاح سيكون أمرًا بالغ الأهمية. قال 80٪ من المستجيبين أنهم سينظرون في مدى جودة عمل اللقاح كجزء من اتخاذ قرار التطعيم.

ويشير الاستطلاع إلى أن مقدمي الرعاية الصحية سيلعبون أيضًا دورًا مهمًا في التحدث مع كبار السن حول اللقاح.

قال أكثر من نصف البالغين الأكبر سنًا الذين شملهم الاستطلاع إن توصية أطبائهم ستكون مهمة جدًا لقرارهم بشأن التطعيم اعتبر ما يزيد قليلاً عن 40٪ أن التوصيات الصادرة عن مسؤولي الصحة العامة مهمة للغاية.

قال أكثر من نصف المستجيبين إن أبحاثهم الخاصة في المعلومات المتاحة حول لقاحات COVID-19 ستأخذ في الاعتبار قراراتهم.