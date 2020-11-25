اليوم السابع
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أكاديمية البحث العلمى تشارك فى قمة مصر لريادة الأعمال ودعم تنمية الاقتصاد الوطنى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:52 م
أكاديمية البحث العلمى تشارك فى قمة مصر لريادة الأعمال ودعم تنمية الاقتصاد الوطنى قمة مصر لريادة الأعمال
كتب محمد صبحى

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شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى ورشة عمل تحت عنوان "أهمية الابتكار فى إنجاح الشركات الناشئة ودعم وتنمية الاقتصاد الوطنى وحل التحديات والمشكلات المجتمعية"، بهدف خلق المزيد من فرص العمل، وذلك  ضمن فعاليات قمة مصر لريادة الأعمال، وعلى هامش الاحتفالات بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

وحاضر فى الورشة الدكتور عمرو فاروق؛ مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى للتنمية التكنولوجيه، نيابة عن دكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأدار الورشة الدكتور نزار سامي، خبير الابتكار ريادة الأعمال كما شملت الورشة عدة محاضرات شارك بها مجموعة من المتحدثين وهم الدكتور  أشرف روفائيل؛ ممثل أوبينر الولايات المتحدة، الدكتور  ياسر مصطفى؛ رئيس معهد بحوث البترول، الدكتور  ونسلو سيرجنت، عضو المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة  وفاء محمد، مدير مكاتب التايكو ونوادى ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أوضحت الدكتورة وفاء محمد، مدير مكاتب التايكو ونوادى ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الأكاديمية اطلقت مبادرة "نوادي ريادة الأعمال" لتكون هي المكون الرابع لأى مكتب نقل تكنولوجيا (تايكو) تابع للأكاديمية فى ربوع مصر المختلفة ، حيث تهدف نوادي ريادة الأعمال إلى توفير قناة يمكن للطلاب من خلالها الوصول إلى موارد ريادة الأعمال، والتواصل مع رواد الأعمال المجتمعيين، ومشاركة الأفكار، النادي مخصص لتعزيز التفاهم حول الأعمال التجارية الجديدة والصغيرة، من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.


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أكاديمية البحث العلمى

محمود صقر

نوادى الجامعات

ريادة الأعمال

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