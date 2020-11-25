أعضاء البرلمان الأوروبى يناقشون ملف المعارضة الروسية الجمعة المقبل

يتبادل أعضاء البرلمان الأوروبى فى لجنة الشؤون الخارجية الآراء مع شخصيات المعارضة الروسية البارزة، بما فى ذلك أليكسى نافالنى، يوم الجمعة 27 نوفمبر.

ونافالنى هو أحد أبرز السياسيين المعارضين فى روسيا، وناشط مناهض للفساد ومنتقد صريح للرئيس فلاديمير بوتين، وقد أصيب فى 20 أغسطس بينما كان على متن رحلة جوية من مدينة تومسك السيبيرية إلى موسكو، وخلصت الاختبارات المعملية التى أجريت فى بلدان مختلفة.

وأكدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، منذ ذلك الحين إلى أنه تسمم بغاز أعصاب من عائلة نوفيتشوك.

وفى أعقاب الهجوم، تم نقل نافالنى جوًا إلى ألمانيا لتلقى العلاج الطبى وتعافى من محاولة الاغتيال، ومن المتوقع أن يطلع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية يوم الجمعة على الوضع السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى روسيا فى ضوء الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

وفى 17 سبتمبر، اعتمد البرلمان الأوروبى قرارًا يدين بشدة محاولة اغتيال أليكسى نافالني.، وأشار النص إلى أن السم المستخدم، الذى ينتمى إلى "مجموعة نوفيتشوك"، لا يمكن تطويره إلا فى المختبرات العسكرية المملوكة للدولة وليس من قبل الأفراد، مما يشير بقوة إلى أن السلطات الروسية كانت وراء الهجوم.

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبى إلى إجراء تحقيق دولى فى القضية، ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات التشريعية القادمة فى روسيا فى موعد أقصاه 19 سبتمبر 2021 لانتخاب 450 مقعدًا للانعقاد الثامن لمجلس الدوما، مجلس النواب فى الجمعية الفيدرالية.