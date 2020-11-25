أشرف صبحى: الإعلام شريك لنا فى التصدى للشائعات والتعصب

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نحن كمشاهدين نتابع ما يحدث في الرياضة وتطوير التكنولوجى للإعلام والاتصالات وهو ما يسمى بالتغير السريع وحياتنا أصبحت معلومة سريعة على الموبايل في وقت سريع جدا وبجانب الجزء الإيجابى نواجه سرعة انتشار المعلومة والتي من الممكن أن تكون شائعة وغير حقيقة ومن الممكن أن تكون ضد سياسة الدولة ومصلحتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار: هذا الفيض من المعلومات والتشكيك تحت عنوان المعلومة المنتشرة، وهل أصاب الرياضة نعم إنها تطول الجميع لان كل واحد يتصدى لها بالشكل الخاص به، والتقينا مع المجلس الأعلى للإعلام التقينا التقاء ذوى الحاجة كيف نواجه هذه الموضوعات ومواجهة التعصب وهو مفهوم نفسى .

وتابع: أشهر الظواهر التي بها استجابات سريعة وبها التشجيع وينتمى إليها بشكل به مغالاة ينتج عنه التعصب والشريك الأساسى في هذا الموضوع هو الإعلام وسيكون له دور معنا ومستمر ونحن انتوينا ألا يكون الموضوع وقتى وهذه مبارة طرفيها مصري مصري ولابد أن نكون مقدرين لهذا الموضوع.

وأكد أن الموضوع ليس خوفا ولكننا نعمل على وضع طريق طويل للتعامل مع هذه الأزمة لأنها لن تعالج، ونقول حب وشجع زى ما انت عاوز دون الإضرار بالأخر، ونحن قمنا بوضع 3 مراحل أولها التوعية وكان أول ملتقى بالمجلس الأعلى للإعلام وسنقوم بتدريب مجموعة كبيرة من الشباب وسينتشرون في جميع مراكز الشباب للتوعية .

واستطرد: سيتم الاهتمام بقمة المنظومة الرياضية وسيتم التعامل معها بمبدا الثواب والعقاب كما ان التوعية مهمة جدا للجماهير، وعلى مستوى القممى انت مسئول عن ما تصرح به ومسئول عما تكتبه، ومن عيوب الإنسان الجمجمة وهو التحيز إلى المعلومة التي يعرفها والتحيز واللغة كما يقول الفلاسفة، والأهم أن نظهر بصورة تليق فى مصر ونسعى للظهور بأفضل صورة.