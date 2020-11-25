أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-11-2020

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 25-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 219.02 ريال سعودى.

وتراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1805 دولارات للأوقية (الأونصة)، وأمس الثلاثاء، هبط المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو عند 1800.01 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1802.80دولار.

صعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الاخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لكوفيد-19.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24



بنحو 219.02 ريال بما يعادل 58.40 $

سعر الذهب عيار 22



بنحو 200.77 ريال بما يعادل 53.54 $

سعر الذهب عيار 21



بنحو 191.56 ريال بما يعادل 51.10 $

سعر الذهب عيار 18



بنحو 164.27 ريال بما يعادل 43.80 $

سعر الذهب عيار 14



بنحو 127.76 ريال بما يعادل 34.07 $

سعر الذهب عيار 12



بنحو 109.51 ريال بما يعادل 29.20 $

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,812 ريال بما يعادل 1,816 $

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,533 ريال بما يعادل 408.82 $

سعر كيلو الذهب



بنحو 219,022 ريال بما يعادل 58,402 $