اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-11-2020

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:42 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-11-2020 ذهب
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 25-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 219.02 ريال سعودى.

وتراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1805 دولارات للأوقية (الأونصة)، وأمس الثلاثاء، هبط المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو عند 1800.01 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1802.80دولار.

صعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الاخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لكوفيد-19.

 وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  219.02 ريال  بما يعادل  58.40 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  200.77 ريال  بما يعادل  53.54 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 191.56 ريال  بما يعادل  51.10 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  164.27 ريال  بما يعادل  43.80 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  127.76 ريال  بما يعادل  34.07 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  109.51 ريال   بما يعادل  29.20 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,812  ريال   بما يعادل  1,816 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,533 ريال   بما يعادل   408.82 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 219,022 ريال  بما يعادل 58,402 $


الذهب

اسعار الذهب

السعودية

سعر الذهب اليوم

اليوم السابع بلس

عيار 18

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة