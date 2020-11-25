أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم لتسجل من 4-7.5 جنيه

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 25-11-2020 انخفاضا في أسعار الطماطم بحسب الأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة بحسب ما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار الطماطم انخفضت حيث سجل الكيلو 4-7.5 مقابل 4.5-8 جنيهات،و أن كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع ،أن أسعار البطاطس1.5-2.5 جنيها للكيلو، أسعار الملوخية 2-4 جنيهات،و الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة 1.5-3.5 جنيها 2.5-4 جنيهات، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها.

وأشار النجيب إلى أن الجزر سجل 3 - 5 جنيهات ، و البطاطا 1.5 - 2 جنيها ، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها ،الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيها ، واستقر سعر الخيار الصوب بين 3-5 جنيهات ، والبسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو.