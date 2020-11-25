اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:58 م
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الإسلام أوجب الجنة لمن رعى المرأة..

أسامة الأزهرى يهنىء هالة السعيد بتفوقها: سيدة ناجحة ومن بيت وطنى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:58 م
أسامة الأزهرى يهنىء هالة السعيد بتفوقها: سيدة ناجحة ومن بيت وطنى اسامه الازهرى
كتب - إسماعيل رفعت

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أعرب العالم الأزهرى، الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، عن تنمنيه أن تحيا المرأة حياة كريمة سعيدة، وتابع نرجو أن يكونوا دائما فى راحة وسعادة، متوجها بالتهنئة للوزيرة هالة السعيد لفوزها كأفضل وزيرة عربية، قائلا: سيدة ناجحة من بيت وطنى قدم قامات وطنية ونجحت فى أن تقتنص لبلدها هذا الفوز العظيم.
 
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن الإسلام أوجب الجنة لمن يرعى المرأة، مضيفا أن وجود المرأة بركة فى البيت، فالنبى أوجب الجنة لمن يرعى خاطر المرأة.
 
وأشارمستشار رئيس الجمهورية، إلى أن الله لا يبيح كسر المرأة بحجة أنه يطبق شرع الله، وضربها وإهانتها وتهديدها، ومنعها من الميراث والإجحاف فى قدرها وعمل أمور منكرة فى حق المرأة، مشددا على أن دار الإفتاء حرمت ختان المرأة، منتقدا إجبار الفتاة على الزواج المبكر.

مستشار رئيس الجمهورية

اسامه الازهرى

الازهر

الاوقاف

زواج المسلمه

الافتاء

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