اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أسامة الأزهرى لسيدة أطعمت الفقراء شوربة عدس: لو التقيتك لقبلت يدك

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:39 م
أسامة الأزهرى لسيدة أطعمت الفقراء شوربة عدس: لو التقيتك لقبلت يدك اسامه الازهرى
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، بالمبادرات التى تشمل الفقراء فى الشتاء، وخاصة صندوق تحيا مصر، وقيام الشباب الذين يمتلكون سيارات دفع رباعى بمساعدة أصحاب السيارات الأخرى التى تعطلت فى الشتاء.
 
 
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc"، أنه يجب على الجميع النزول إلى القرى والعشوائيات للبحث عن الفقراء الذين تتساقط عليهم الأمطار لعدم وجود أسقف جيدة لمنازلهم، مشيرا إلى أن شمول الفقراء فى برد الشتاء هو من أعظم أبواب الخير، وننتظر المبادرة من أصحاب الخير فى دعم الفقراء، مطالبا الجميع بانتهاز الشتاء كفرصة لمساعدة المحتاج.
 
 
وأشار أسامة الأزهرى، إلى أنه يجب أن نقول لمن "لسعة البرد تؤذيه"، ومن تسقط الأمطار على رأسه داخل بيته، مشيدا بسيدة كانت تعطى شوربة "عدس" للعمال الذين يعملون فى الشوارع،: "لو قابلتها لقبلت يدها"، مؤكدا أن المغفرة الشاملة التى شمل الله بها صحابى عظيم كانت بسبب إنقاذه قطة فى الشتاء.
 
 
 
 
 
 

مستشار رئيس الجمهورية

اسامه الازهرى

الازهر

الاوقاف

زواج المسلمه

الافتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسامة الأزهرى يوجه رسالة للجماهير قبل لقاء الأهلى والزمالك: النبى يرفض التعصب

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:29 م

أسامة الأزهرى: آمنة نصير وقعت فى سهو أو ذلة بتحليل زواج المسلمة من غير المسلم.. ويؤكد: الرئيس مهتم بالأزهر وتاريخه والإمام الأكبر له موقف مشرف نذكره والإفتاء حاسمة فى الرأى.. والملائكة خدم لرعاية كائن رفيع

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:00 ص

أسامة الأزهرى: الملائكة خدم مكلف برعاية كائن رفيع القدر عند الله اسمه الإنسان

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:02 ص

كيف تجيب على طفل يسأل على حياة الآخرة والموت؟ الشيخ أسامة الأزهرى يجيب

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 11:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة