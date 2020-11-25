أسامة الأزهرى لسيدة أطعمت الفقراء شوربة عدس: لو التقيتك لقبلت يدك

كتب - إسماعيل رفعت

أشاد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، بالمبادرات التى تشمل الفقراء فى الشتاء، وخاصة صندوق تحيا مصر، وقيام الشباب الذين يمتلكون سيارات دفع رباعى بمساعدة أصحاب السيارات الأخرى التى تعطلت فى الشتاء.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc"، أنه يجب على الجميع النزول إلى القرى والعشوائيات للبحث عن الفقراء الذين تتساقط عليهم الأمطار لعدم وجود أسقف جيدة لمنازلهم، مشيرا إلى أن شمول الفقراء فى برد الشتاء هو من أعظم أبواب الخير، وننتظر المبادرة من أصحاب الخير فى دعم الفقراء، مطالبا الجميع بانتهاز الشتاء كفرصة لمساعدة المحتاج.

وأشار أسامة الأزهرى، إلى أنه يجب أن نقول لمن "لسعة البرد تؤذيه"، ومن تسقط الأمطار على رأسه داخل بيته، مشيدا بسيدة كانت تعطى شوربة "عدس" للعمال الذين يعملون فى الشوارع،: "لو قابلتها لقبلت يدها"، مؤكدا أن المغفرة الشاملة التى شمل الله بها صحابى عظيم كانت بسبب إنقاذه قطة فى الشتاء.