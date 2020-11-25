آداب القاهرة: انتظام اختبارات الميد تيرم بالكلية أون لاين عبر منصة الجامعة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور شريف شاهين القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن انتظام أعمال اختبارات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" أون لاين لطلاب الأقسام المختلفة بالكلية من خلال منصة الجامعة التعليمية العالمية "بلاك بورد".



وأضاف الدكتور شريف شاهين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الكلية أجرت الاختبارات الخاصة بالميد تيرم فى معامل الكلية كمرحلة أولى، وذلك بهدف تواجد فريق الدعم الفنى للتدخل حال وقوع أى مشكلة طارئة لدى الطلاب فى التعامل مع المنصة، وذلك تمهيدا لإجرائها فى المرحلة المقبلة أون لاين بعد تدريب الطلاب عليها.



وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن هناك تجاوبا وتفاعلا بين الطلاب فى استخدام منصة الجامعة التعليمية البلاك بورد فى التعامل مع الاختبارات الإلكترونية وفقا للجدول الزمنى المحدد للاختبارات، مع تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل المعامل ومراعاة التباعد الاجتماعى.



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الميد تيرم سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard التى تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم.



ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات أونلاين وتعميمها بجميع الكليات خلال الفترة المقبلة، ورفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية.