5 مرشحين يتنافسون على منصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن كشف الأسماء المبدئية للمرشحين على منصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، حيث ضمت القائمة المبدئية 5 مرشحين.

وترشح كل من الدكتور محمود أحمد إسماعيل شومان والدكتورة عبير محمد محمد شريف ، والدكتور رضا عبد الوهاب أحمد ، والدكتور ايهاب احمد فهمى الخضرى ، والدكتور جلال حسن جلاب الدين محمد .

وتضمنت شروط الترشح والأوراق المطلوبة للترشح السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية و4 بيانات حالة وظيفية من الكلية و4 صور من بطاقة الرقم القومى السارية، و2 صورة شخصية حديثة.

وأشار القرار إلى أن تقديم الطلبات يكون باليد من أصل و5 نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون القطاع بمكتب رئيس الجامعة.

وبحسب الجدول الزمنى للترشح من المقرر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 19 نوفمبر الجارى مع غلق باب الترشح، على أن يتم فتح باب تلقى الطعون من الأحد 22 نوفمبر حتى الثلاثاء 24 نوفمبر، على أن يتم إعلان الأسماء النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 25 نوفمبر.



