اليوم السابع
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30.8 % ارتفاع بقيمة إنتاج صناعة السكر بمنشآت القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2017/2018

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:53 ص
30.8 % ارتفاع بقيمة إنتاج صناعة السكر بمنشآت القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2017/2018 سكر - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى  السنوى لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2017/2018" .

من أهم المؤشرات، بلوغ قيمة انتاج صناعة منتجات أفران الكوك (فحم الكوك - القطران)  2.3 مليار جــنيـه  عـــام 2017/2018   مقــابل 1.6 مليار جنيــه  عــام 2016/2017 بإرتفاع بلغ نسبته 44.3%..

وبلغت قيمة الانتاج فى صناعة السكر وتكريره  12.2 مـليــار جـنيـه عام 2017/2018 مقــابل 9.3 مليـــار جنيــه عام 2016/2017 بارتفاع  بلغ نسبته 30.8%.، كما بلغت قيمة الانتاج فى صنــاعــة الأسمدة والمركبات الأزوتية 2.5  مليـار جنيـــه عــام 2017/2018  مقـابـل  1.9 مليار جـنيـه عـــام 2016/2017  بارتفاع بلغ  نسبته 30.7%.

وبلغت قيمة الانتاج فى صنــاعــة الأدوية 4.4 مليـار جنيـه عــام 2017/2018  مقـابـل  3.4 مليار جـنيـه عـام 2016/2017  بارتفاع بلغ  نسبته 27.6%.

ويساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 18.7 %، يليه الفلزات  القاعدية ( حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة) بنسبة 18.4%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.4% من قيمة الانتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره).


جهاز الإحصاء

الإحصاء

صناعة السكر

القطاع العام

الاعمال العام

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