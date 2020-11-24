وكيل وزارة التعليم بالقليوبية يشدد على الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

شدد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وتنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأكد "الفيومى"، خلال جولته لتفقد سير العمل بديوان المديرية على تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات بما يضمن سلامة العاملين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والدائمة، حيث وجه بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الاجتماعى، واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى.

وأوضح، أن مكتبه مفتوح أمام الجميع سواء كانوا طلابا أو معلمين أو عاملين بالمنظومة التعليمية أو أولياء أمور، يأتى ذلك فيما تفقدت سماح إبراهيم وكيل المديرية مدرسة الشهيد عادل رجائى الرسمية للغات بإدارة العبور التعليمية، يرافقها ياسر سعيد مدير الإدارة وأشرف مصطفى وكيل الإدارة وشددت على التطبيق الكامل والدائم للإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأكد سماح إبراهيم وكيل المديرية، على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين والتنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أى تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أى تجمعات للطلاب أو أى تزاحم طلابى خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر، وعقب جولتها حضرت وكيل المديرية، اجتماع مجلس أمناء إدارة العبور والذى عقد بجهاز مدينة العبور نيابة عن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.