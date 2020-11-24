اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تموين المنوفية لـ"اليوم السابع": حررنا 115 محضر مخالفة لردع جشع التجار

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:24 ص
وكيل تموين المنوفية لـ"اليوم السابع": حررنا 115 محضر مخالفة لردع جشع التجار المحاسب عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 115 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص ، ومستودعات، ومحطات وقود تيبع الدعم فى السوق السوداء ، ومراقبة الأسواق يوميا .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على عمل المخابز يومى السبت والجمعة.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار الحوادث

تموين المنوفيه

محاضر

حمله مكبره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة