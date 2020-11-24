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وزير خارجية قبرص: على تركيا التخلى عن دبلوماسية "الزوارق الحربية"

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:34 م
وزير خارجية قبرص: على تركيا التخلى عن دبلوماسية "الزوارق الحربية" نيكوس كريستودوليدس
كتب أحمد عرفة

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قال وزير خارجية قبرصـ نيكوس كريستودوليدس، إن على تركيا التخلي عن دبلوماسية "الزوارق الحربية"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أكد الاتحاد الأوروبي، أن تركيا تتحمل مسؤولية التوتر في المنطقة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن تركيا تتحمل مسؤولية التوتر في المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه كان لدى عملية إيريني أسباب معقولة للاشتباه في أن السفينة التركية ربما كانت تقوم بما يخالف حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.


تركيا

قبرص

شرق المتوسط

اخبار تركيا

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