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وزير النقل يعلن اعتزام السكة الحديد إدخال خدمة الواى فاى بالقطارات تدريجيا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:42 م
وزير النقل يعلن اعتزام السكة الحديد إدخال خدمة الواى فاى بالقطارات تدريجيا مؤتمر لوزير النقل والمالية ورئيس هيئة قناة السويس
كتب رضا حبيشى

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أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن السكة الحديد تشهد حالة تطوير من تحديث أسطول الجرارات والعربات الحالية وشراء عربات وجرارات جديدة، قائلا: " بدون تطوير أو تكنولوجيا أى مرفق فى الدنيا ممكن يقع".

 

وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفى بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ويحيى ذكى، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن وزارة النقل تهتم بوسائل النقل الذكية صديقة البيئة وتعمل على تعزيز وسائل الجر الكهربائى خلال الفترة القادمة، جنبا إلى جنب مع تطوير الجر بالديزل بالسكة الحديد. 

 

وأعلن وزير النقل إلى عن اعتزام الوزارة إدخال خدمة الواى فاى إلى جميع القطارات تدريجيا، فى ظل الاعتماد على وسائل النقل الحديثة التى سيتم تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح الوزير أن هيئة السكك الحديدية تعمل على تطوير أداء العنصر البشرى، واختيار أفضل العناصر من خلال المسابقات الجديدة لإثراء بيئة العمل، والاعتماد على قائدى قطارات فاهمين وواعيين.

 


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