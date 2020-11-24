اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يشكل لجنة دائمة لدعم المنظمات النقابية العمالية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:27 م
وزير القوى العاملة يشكل لجنة دائمة لدعم المنظمات النقابية العمالية محمد سعفان وزير القوي العاملة
كتب ــ محمود راغب

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نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لمحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بتشكيل  لجنة دائمة بديوان عام الوزارة، برئاسة الوزير أو من يفوضه وعضوية كل من : المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية،  ثلاثة أعضاء من المختصين بالعمل القانونى أو النقابی.
 
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة من داخل الوزارة أو من خارجها كلما تراءى لها ذلك .
 
وتختص اللجنة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني للمنظمات النقابية العمالية وكذلك العمال الراغبين في تأسيس منظمة نقابية عمالية، وبحث الشكاوى المقدمة إليها من المنظمات النقابية العمالية، أو من كل ذي صفة.
 
كما تختص اللجنة بدعوة ممثلي المنظمات النقابية العمالية لمناقشة المشكلات أو العقبات التي تواجههم في ممارسة أنشطتهم النقابية، و توجيه مديريات القوى العاملة نحو تذليل العقبات وحل كافة مشكلات المنظمات النقابية العمالية والتنسيق مع اللجنة في ذات الشأن . 
 
وتضع اللجنة بالتنسيق مع ممثلي المنظمات النقابية العمالية نظام عملها ، ومواعيد انعقادها ، وتوثیق محاضر اجتماعاتها ، وإعداد جدول أعمالها .
 

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