وزير الصحة بالنمسا يتوقع طرح لقاح كورونا تجاريا بالنصف الثانى من ديسمبر

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وقع ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوى، أن تتم موافقات السوق الأولية على طرح لقاح لفيروس كورونا تجاريا في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل .

وقال أنشوبير - في مؤتمر صحفي اليوم ،الثلاثاء، إنه تم التوافق مع قيادات وزارة الصحة والأطباء على استراتيجية التطعيم النمساوية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضح أنشوبير أنه في اليوم الثامن من الإغلاق الصارم، حدث تراجع طفيف في أرقام إصابات كورونا، والتى سجلت 4377 إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية ، كما تم إجراء أكثر من 28 ألف فحص طبي أمس .

وتوقع الوزير حدوث التأثيرات الحقيقية للإغلاق في الأسبوع المقبل، معربا عن أسفه لتسجيل 118 حالة وفاة في يوم واحد، مشددا على ضرورة وقف النمو السريع فى أشغال وحدات العناية المركزة حتى لا يتم تجاوز حدود السعة القصوى.