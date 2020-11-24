بحث وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، في اتصال مع نظيره الإيراني الوضع في سوريا وناجورنو قرة باغ.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن المحادثات التي خاضها الوفد الحكومي الروسي في يريفان، أكدت تمسك الطرفين ببيان زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بشأن "قره باغ".

وقال لافروف - في ختام المحادثات في يريفان "إن لقاءات الوفد ركزت على ضمان التنفيذ الدقيق والكامل للبيان الصادر عن زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر بشأن وقف الأعمال القتالية فى محيط قره باغ وإجراء عملية حفظ السلام، والقيام بأنشطة إنسانية لدعم السكان المدنيين".