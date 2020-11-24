وزير الخارجية البريطانى: قلقون للغاية من تطورات النزاع فى إثيوبيا

أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن قلقل بلاده البالغ من تطورات النزاع فى إقليم تيجراى الإثيوبي، وقال راب فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية: "قلقون للغاية من تطورات النزاع في إثيوبيا".
وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين فى السودان جراء الصراع فى إقليم تيجراى إلى 40 ألفا، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.
وقالت قوات تيجراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية اليوم الثلاثاء إنها ألحقت "دمارا تاما" بالفرقة 21 الآلية بالجيش، وذلك بعد يوم من إعلانها تدمير طائرة هليكوبتر ودبابة.
جاء ذلك في بيان خلال بث تليفزيوني اليوم، ولم يرد المتحدث باسم الحكومة على الاتصالات التي طلبت التعليق.
وقالت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء إن الكثير من أفراد قوات تيجراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا فى الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوما على مقلي عاصمة الإقليم.
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