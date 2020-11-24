وزير الخارجية الأمريكى: جائحة كورونا عرقلت حركة التجارة حول العالم

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية علاقات قوية وتاريخية مع الكويت، موضحا أن الحزب الشيوعى فى الصين فشل فى تحذير العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن جائحة كورونا عرقلت حركة التجارة حول العالم.

وأوضح مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم على حرمان إيران من الأسلحة والأموال، متابعا: نواصل الضغط على النظام الإيرانى لحرمانه من الأسلحة والأموال، وأن إيران اليوم أكثر عزلة بسبب سياساتنا تجاه طهران.