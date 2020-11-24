وزيرة التضامن: توفير معاش شهرى للسيدة عزيزة وتعليم أطفالها وعلاجها مجانا

كتب محمد شرقاوى

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن السيدة عزيز لديها مرض داء الفيل، وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها مجانا، وتم تقييم الحالة الاجتماعية وتبين أن حالتها فقيرة جدا وتحتاج إلى رعاية ولديها طفلين، وتم تخصيص معاش شهرى ألفين جنيه، بالإضافة إلى أنه سيتم تعليم أطفالها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى، أن أسرة السيدة عزيزة تحتاج إلى رعاية كاملة، لافتة إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهة بتوفير حضانات فى جميع المدارس، وبالفعل الوزارة تم التواصل مع وزير التربية والتعليم للتنسيف لبناء حضانات بالمدارس، ولدينا 3 لآلاف و200 مدرسة جاهزة لتزويدها بحصانات للأطفال.

وتابعت أن الوزارة تبحث عن مساحات بالمدارس لاستخدامها فى بناء الحضانات، مضيفة أن سيدة المطر سيتم ترميم منزلها وبناء كشك لزوجها.