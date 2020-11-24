وزيرة التخطيط: المركز الوطنى للبنية المعلوماتية يرصد التعديات على أملاك الدولة

افتتحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جناح الوزارة فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CAIRO ICT فى دورته الـ24 والتى تنعقد حتى 25 من نوفمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات المتخصصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا .

واستعرضت د. هالة السعيد، خلال الافتتاح المشروعات المشاركة بجناح الوزارة المتمثلة فى منظومة البنية المعلوماتية المكانية، وتطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات، بالإضافة إلى منظومة حصر الأصول غير المستغلة.

وفيما يتعلق بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية؛ قالت إن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة فى مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية (تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية)، مشيرة إلى إنشاء "المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية" الذى يتبعه أربعة مراكز فرعية هى مركز إتاحة التصوير الفضائى باستخدام تكنولوجيا الأقمار، ومركز المتغيرات المكانية الرئيسي، ومركز البيانات المكانية SDI (خرائط الأساس وطبقات الجهات)، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية.

أضافت أن المركز يوفر مجموعة من الخدمات منها إتاحة وتحميل صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عن تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، بالإضافة إلى تحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة على خرائط الأساس، والتكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.

وحول العائد الاقتصادى والاجتماعى للمركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية والمراكز الفرعية التابعة له، أشارت إلى رصد التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، والتحول نحو حكومة رقمية تعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الدولة، فضلًا عن تقليل تكلفة إنتاج وتداول المعلومات المكانية على مستوى الدولة بشكل منفرد، وتكامل وتحليل البيانات المكانية على مستوى الدولة بما يخدم وضع خطط التطوير واتجاهات وأولويات الإنفاق، وإصدار تقارير ومؤشرات أداء من تحليل البيانات المكانية اللازمة لخدمة كافة القطاعات فى المشروعات التنموية.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مشروع تطوير خدمات المحليات، موضحة أنه تم تطوير 250 مركزا تكنولوجيا تقدم إجمالى 120 خدمة على مستوى الدولة، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg فى أغسطس 2020 والتى تتيح حاليًا نحو 40 خدمة، وتم تحصيل مبلغ نحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكترونى على البوابة.

كما أشارت إلى تطوير 22 مركزا تكنولوجيا لخدمة المدن العمرانية الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المركز التكنولوجى المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء مع الصور الفضائية لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، وذلك لتوفير الوقت والتكلفة.

كما استعرضت د. هالة السعيد، منظومة تطوير خدمات المواليد والوفيات، مشيرة إلى تطوير نحو 4700 مكتب صحة على قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لديها القدرة على تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للمبادرات الصحية التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ويأتى على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة السمع، مبادرة الضغط والسكر والأمراض المزمنة، مبادرة السمنة والتقزم وأمراض الكبد لطلبة المدارس، مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرة الكشف عن فيروس سي، هذا بالإضافة إلى دعم الهيئة العامة للرعاية الصحية (المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل).

وحول منظومة حصر الأصول غير المستغلة، أوضحت أنه فى إطار عمل الحكومة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء فى تنفيذ برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة؛ بهدف وضع تصور لتعظيم الاستفادة منها، مشيرة إلى ربط الأمانة الفنية للمشروع بالمركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية وقاعدة بيانات حصر أصول الدولة غير المستغلة بهدف إعداد وتصميم قاعدة بيانات جغرافيةGEO DATA BASE مجمعة لأراضى وعقارات أجهزة الدولة غير المستغلة والمطلوب التصرف فيها بالبيع أو المشاركة، واستخدام تطبيقات الجيوماتكس لتجميع وتخزين نماذج وتحليل وعرض كافة البيانات الرقمية والوصفية والإحصائية المتعلقة بأصول الدولة العقارية، بالإضافة إلى اعمال الرفع المساحى والجغرافى والعمرانى بأجهزة مساحية عالية الدقة، وإعداد تقارير بالوضع الراهن، وإصدار مقترحات لتطوير الأصول العقارية، مع إعداد خطط التصرف فى هذه الأًول بما يتواكب مع استيعاب السوق العقارى جغرافيًاـ وإنتاج وطباعة الخرائط والتقارير الخاصة بأصول الدولة، موضحة أن هذا الجهد أسفر عن حصر وتسجيل نحو 3962 أصل فى 24 محافظة.

ومن المتوقع أن يستقبل معرض CAIRO ICT هذا العام نحو 50 ألف زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.