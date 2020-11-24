وزارة دفاع أذربيجان تعلن دخول قواتها لمنطقة كالبيجار لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها بدأت الدخول إلى منطقة كالبيجار بمحيط كاراباخ تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال مصدر تركي إن خلافا نشب بين بلاده وروسيا بشأن رغبة أنقرة في إقامة موقع مراقبة عسكري مستقل في أذربيجان بعد أن اتفقت الدولتان هذا الشهر على مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو قرة باغ.

واتفقت تركيا وروسيا بالفعل على إقامة مركز مشترك في المنطقة لمراقبة وقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه في العاشر من الشهر الجاري مما أوقف معارك دارت لأسابيع بين قوات أذربيجان وقوات أرمنية في ذلك الجيب.