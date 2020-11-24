هطول أمطار غزيرة في محافظة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية، موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة اليوم الثلاثاء. وكان عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا عاجلا بحضور ممثلى شركة الصرف الصحى والمياه ورؤساء الأحياء والجهات الأمنية لاستعراض خريطة العمل الجديدة للتعامل مع بؤر تراكمات مياه الأمطار والمعروفة بالمناطق الساخنة بالإسكندرية خلال النوة القادمة، وموسم الأمطار، وذلك عقب تخصيص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، 300 مليون جنيه كحل عاجل لأزمة مياه الامطار التى تتعرض لها الإسكندرية فى النوات .





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي.





وخلال الاجتماع أوضح المحافظ، أن الإسكندرية تعرضت خلال النواة السابقة لكميات أمطار غزيرة تتفوق الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى وتصريف مياه الأمطار، لافتا إلى أن الإسكندرية بها حاليا 73 نقطة ساخنه تتعرض لتراكمات كبيرة من مياه الأمطار خلال موسم الشتاء التى تضاعفت فيه كمية المياه بشكل كبير عن السنوات السابقة .





وأشار المحافظ، إلى أن خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس تم تخصيص فى 300 مليون جنيه كحل عاجل لمشكلة الصرف الصحى بالإسكندرية، إلا أنه يجب وضع خطة عمل واضحة بين كافة الجهات خلال النواة القادمة، مشددا على ضرورة التنسيق بين شركة الصرف الصحى والأحياء الذى يساعد على تجاوز النواة القادمة التى تؤكد توقعات الأرصاد أنها ستكون أضعاف النواة السابقة، وكذا ضرورة أن يكون هناك تنسيقا بين التضامن الاجتماعى وكافة الجهات لدعم المناطق المتضررة فى الحال .





من جانبه، أشار رئيس شركة الصرف الصحى إلى ضرورة تقسيم العمل فى الأحياء إلى مجموعات للتعامل مع النواة القادمة، موضحا أن زيادة كمية الأمطار التى تسقط على المحافظة، ضاعفت من حجم التحديات التى تواجه منظومة الصرف الصحى بالمحافظة، وتم رصد نوات تتخطى 4 أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما يتسبب فى ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.





واستعرض رئيس الشركة، توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفة خلال خطة التعامل مع النواة القادمة حيث تتمركز 10 سيارات و5 بدالات بحى المنتزة ثانى ، و13 سيارة و9 بدالات فى المنتزه أول، و16 سيارة و5 بدالات بشرق، و23 سيارة و9 بدالات بوسط، و10 سيارات و5 بدالات بغرب ، و10 سيارات وبدالة واحدة بالعجمى، و7 سيارات و4 بدالات بالعامرية أول ، و4 سيارات بالعامرية ثانى وسيارتان ببرج العرب.







أمطار بالإسكندرية







هطول أمطار بالإسكندرية







