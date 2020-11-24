نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة شاب انتحر بحزام بنطاله بقرية صهبرة

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، تشريح جثة شاب فى العقد الثانى من العمر، لانتحاره شنقا بمنزله بقرية قرموط صهبرة دائرة المركز، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد لمركز شرطة ديرب نجم، بالعثور على " محمد م ال إ" 19 سنة مقيم قرية صهبرة دائرة المركز جثة هامدة بغرفة نومه.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، متمثلة فى العميد محمد فؤاد، مأمور المركز، والرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث، لموقع البلاغ،وتبين العثور على الشاب مشنوقا بصالة المنزل المقيم بيه، وكشفت التحقيقات أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة فى الفترة الأخيرة، وأنه استخدام حزام البنطلون الخاص به وربطه بحلقة حديدية بسقف الصالة وانتحر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.