نقابة الزراعيين تنتهى من صرف معاشات سبتمبر وأكتوبر من عام 2016 للأعضاء والورثة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن النقابة انتهت من صرف معاشات الأعضاء والورثة عن شهرى سبتمبر وأكتوبر من عام 2016، وذلك بإجمالى مبالغ تقدر بـ20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن النقابة العامة أرسلت المبالغ المستحقة للأعضاء لصرفها من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات.





وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أحد التحديات الكُبرى التي تواجهها النقابة هي تدنى معاشات النقابة، حيث بلغت إجمالى المتأخرات لصندوق المعاشات، حوالى 500 مليون جنيه، بواقع 48 شهرًا لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن المجلس يدير أصول النقابة إدارة استثمارية بدلاً من الإدارة الذاتية غير الرشيدة للموارد، ما أتاح موارد مالية ساعدت المجلس الحالي على الانتظام في صرف المعاشات دون تقليل الفجوة.





يذكر أن النقابة العامة للمهن الزراعية، كانت قد أجرت تعديلات على قانون النقابة الحالى رقم 31 لسنة 1966، والذى أصبح لا يناسب المرحلة الحالية من تطور زراعى، واحتياجات أعضاء النقابة لتزايد أعدادهم سنويا، وخاصة أصحاب المعاشات، وطالبت الحكومة باعتماد تلك التعديلات، وإرسالها لمجلس النواب، لتتمكن النقابة من تحسين مواردها ودخولها، لتغطية احتياجاتها، وسداد متأخرات المعاشات لأعضائها.