اليوم السابع
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ندوة عن مشكلة النفايات والطب البشرى بسوهاج تنظم حملة "كليتنا بيئتنا".. صور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:22 م
ندوة عن مشكلة النفايات والطب البشرى بسوهاج تنظم حملة "كليتنا بيئتنا".. صور
سوهاج محمود مقبول

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شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج فعاليات اليوم الثانى للأسبوع البيئى الرابع، الذى ينظمه قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع تحت عنوان "دور الجامعة فى تنمية الوعى البيئى لمنتسبى الجامعة والمجتمع"، ويستمر حتى الخميس القادم الموافق ٢٦ من نوفمبر الجارى، يصاحبه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة.

وفى بداية فعاليات اليوم الثانى شارك رئيس الجامعة بالحملة التى نظمتها كلية الطب البشرى تحت شعار "كليتنا بيئتنا"، وتهدف إلى تقديم الخدمات المجتمعية لكافة الأفراد، العمل على زيادة الوعى بالمخاطر البيئية، بالإضافة إلى تفعيل الممارسات والسلوكيات الإيجابية التى تخدم البيئة المحيطة.

وقال الدكتور حسان النعمانى القائم بعمل عميد الكلية، أن فعاليات الحملة تضمنت تقديم أنواع من الأغذية الصحية وشرح فوائدها الطبية، وذلك تحت إشراف الدكتورة ندا عبد المحسن منسق فعاليات اليوم البيئى بالكلية، كما شملت أنشطة رياضية متنوعة وقياس الضغط والسكر لمن يرغب من طلاب الجامعة والعاملين بها.

وعلى الجانب الآخر أوضحت الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع البيئى، أن فعاليات اليوم الثانى ضمت أيضاً تنظيم ندوة توعوية بعنوان "دور الجامعة فى حل مشكلة النفايات"، مشيرة إلى أن الندوة هدفت إلى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين، وحثهم على المشاركة المجتمعية، وكيفية الاهتمام بوضع القمامة فى أماكنها الخاصة، والمساعدة فى تجميل الشكل العام للشوارع والطرق، هذا بالإضافة إلى التعريف بالحملات الشبابية المستمرة التى تدعمها وزارة البيئة.

وتحدث الدكتور خالد على شاهين مدير إدارة البحث والتطوير بجهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة و المحاضر بالندوة، عن مشكلة النفايات التى تعد من القضايا البيئية الملحة فى العالم، موضحاً أن حجم النفايات يتزايد مع الزيادة السكانية فضلاً عن تفاقم النفايات الخطرة بسبب التوسع الصناعى واستخدام المعادن المشعة من جهة أخرى، لافتاً إلى أن التخلص من النفايات أصبح قضية تؤرق المسئولين والعلماء، الذين يسعون للتعامل معها بما يحقق الأمن البيئي.

الاسبوع البيئى فى جامعة سوهاج
الاسبوع البيئى فى جامعة سوهاج

 

رئيس جامعة سوهاج فى الاسبوع البيئى
رئيس جامعة سوهاج فى الاسبوع البيئى

 

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

 

ندوة جامعة سوهاج
ندوة جامعة سوهاج

 

ندوة عن مشكلة النفايات فى جامعة سوهاج
ندوة عن مشكلة النفايات فى جامعة سوهاج

 

ندوة عن مشكلة النفايات فى كليات جامعة سوهاج
ندوة عن مشكلة النفايات فى كليات جامعة سوهاج

 

ندوة عن مشكلة النفايات
ندوة عن مشكلة النفايات

 


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