نائب محافظ بورسعيد ورئيس الوطنية للطرق يتفقدان مواقع إقامة محطات الوقود.. صور

بورسعيد محمد فرج

أجرى المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء مجدى أنور رئيس الشركة للوطنية للطرق، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع لإقامة مجموعة من محطات الوقود الخدمية المميزة بنطاق المحافظة.

واستعرض نائب المحافظ ورئيس الهيئة الوطنية للطرق خطة العمل التى تشملها إقامة مجموعة من محطات الوقود الخدمية المميزة، فى إطار الارتقاء بخدمات تموين السيارات المقدمة للمواطنين.

وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة شهدت أعمال تطوير بعدد من محطات تموين السيارات وإقامة محطات على أعلى مستوى تماشيا مع التنمية المقامة فى كافة المجالات، موضحا أن هناك تعليمات من محافظ بورسعيد بمتابعة خطة إنشاء عدد من محطات الوقود الخدمية لاستيعاب الضغط وتوفير الراحة للمواطنين.







