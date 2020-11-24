اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ بورسعيد ورئيس الوطنية للطرق يتفقدان مواقع إقامة محطات الوقود.. صور

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:54 م
نائب محافظ بورسعيد ورئيس الوطنية للطرق يتفقدان مواقع إقامة محطات الوقود.. صور نائب محافظ بورسعيد ورئيس الشركة الوطنية للطرق يتفقدان مواقع إقامة محطات وقود متكاملة
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء مجدى أنور رئيس الشركة للوطنية للطرق، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لتفقد عدد من المواقع لإقامة مجموعة من محطات الوقود الخدمية المميزة بنطاق المحافظة.

واستعرض نائب المحافظ ورئيس الهيئة الوطنية للطرق خطة العمل التى تشملها إقامة مجموعة من محطات الوقود الخدمية المميزة، فى إطار الارتقاء بخدمات تموين السيارات المقدمة للمواطنين.

وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة شهدت أعمال تطوير بعدد من محطات تموين السيارات وإقامة محطات على أعلى مستوى تماشيا مع التنمية المقامة فى كافة المجالات، موضحا أن هناك تعليمات من محافظ بورسعيد بمتابعة خطة إنشاء عدد من محطات الوقود الخدمية لاستيعاب الضغط وتوفير الراحة للمواطنين.

unnamed
 
 

 

ق
 

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

محطات الوقود

بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد: مستشفى 30 يونيو صرح طبى جديد وإضافة للمنظومة الصحية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:03 م

محافظ بورسعيد يستقبل قافلة تحيا مصر لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية.. صور

الأحد، 22 نوفمبر 2020 01:49 م

محافظ بورسعيد يستعرض الإنجازات.. المحافظة تحتل المركز الأول فى المشروعات القومية العملاقة وأبرزها منظومتى التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى.. "الغضبان": توفير فرص العمل لتمكين الشباب والاستفادة من مهاراتهم

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:15 م

محافظ بورسعيد يحضر عمومية المصرى

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة