نائبة الرئيس بايدن: نرث تحديات غير مسبوقة لاستعادة مكانة أمريكا

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنهم سيتعاملون مع تحديات غير مسبوقة في الولايات المتحدة الامريكية فور لحظة تسلمهم مهام السلطة مع الرئيس جو بايدن، وغردت كامالا هاريس على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "لحظة دخلونا وجو بايدن إلى البيت الأبيض، سنرث سلسلة من التحديات غير المسبوقة".



نائبة بايدن على تويتر

وأضافت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، في تعليقها على كيفية مواجهة التحديات بالتأكيد على أنهم يتمتعون بوجود قادة للأمن القومي والسياسة الخارجية المعلنون اليوم بالمعرفة والخبرة للحفاظ على أمن الولايات المتحدة واستعادة قيادة أمريكا حول العالم.

وفي وقت سابق، عقد الرئيس الأمريكى المنتخب اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع حكام الولايات الأمريكية، لمناقشة المستجدات المتعلقة بتفشى فيروس كورونا، وذلك بحضور نائبته كامالا هاريس.

وتشهد الولايات المتحدة انتشارا كبيرا للفيروس، مما أسفر عن إصابة ووفاة ألاف الأمريكيين، ويعد الاجتماع الافتراضى محاولة لوضع الخطة المناسبة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة لاحتواء الوباء، بعد توليها زمام الأمور فى يناير المقبل.

وكانت قد وجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين ، مؤكدة أن جو بايدن شدد على أنه لن يكون هناك مكان للكراهية في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث غردت هاريس عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" موضحة: "الرئيس المنتخب جو بايدن، كان واضحا أنه لا مكان للكراهية في أمريكا. معًا سنبدأ في اجتثاث قوى الظلام وتعافى أمتنا".

وكامالا هي سياسية ومحامية أمريكية شغلت منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الأحدث عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2017، وهي أيضًا نائبة جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.