اليوم السابع
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موسكو تؤكد إذا قررت واشنطن العودة لمعاهدة الأجواء المفتوحة سيكون "بشروط أسوأ"

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:29 م
موسكو تؤكد إذا قررت واشنطن العودة لمعاهدة الأجواء المفتوحة سيكون "بشروط أسوأ" سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أنه فى حال قررت الولايات المتحدة العودة إلى معاهدة الأجواء المفتوحة ستضطر إلى تحقيق ذلك بشروط أسوأ.

وقال ريابكوف فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تأمل بعودة الولايات المتحدة إلى هذه المعاهدة: "على أى حال، إذا قررت الولايات المتحدة إثارة مسألة العودة إلى المعاهدة، ستضطر القيام بذلك على أساس عام والخضوع للالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات، بما فى ذلك ضرورة إعطاء الموافقة على قرارات اللجنة الاستشارية للأجواء المفتوحة، والتى نعتقد أنه سيتم اتخاذها فى ظروف غياب الولايات المتحدة".

وأضاف ريابكوف: "أنه سيتعين على الولايات المتحدة حين ذاك إعطاء الموافقة على هذه القرارات".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي:" أن شروط عودة الولايات المتحدة الافتراضية إلى معاهدة الأجواء المفتوحة ستكون أسوأ، أى أسوأ مما كان عليه الحال بالنسبة لها قبل انسحابها".

 


موسكو

واشنطن

معاهدة الأجواء المفتوحة

روسيا

أمريكا

الولايات المتحدة

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